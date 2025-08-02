Diario 360 – Noticias de política, sociedad y tecnología en Argentina
Leucina, el nutriente que ayuda a mantener la masa muscular
La leucina, un aminoácido esencial, se volvió clave en la prevención de la sarcopenia. Combinada con ejercicio y una dieta…
Fantino destrozó a Espert, «Nunca vi correr a alguien así»
El conductor Alejandro Fantino se burló del diputado José Luis Espert tras viralizarse las imágenes en las que abandona en…
Países Bajos, Colapinto quedó afuera de la Q1 por centésimas
Franco Colapinto quedó afuera de la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el…
BCRA limitó movimientos de los bancos en un día clave
El Banco Central sorprendió al mercado con la Comunicación A 8311, que endurece las posiciones en dólares de las entidades…
El Karinagate, Javier Milei es un rey que está desnudo
La periodista analizó el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y apuntó contra el Presidente, a…
Malena Galmarini contó una anécdota que involucra a Scioli
La exdirectora de AySA recordó un episodio de cuando estaba a cargo de educación en Tigre y acusó al exgobernador…
Walking Survival está temporalmente gratis en Steam
Walking Survival, el trepidante juego de acción y supervivencia, se puede añadir gratis a tu biblioteca de Steam por tiempo…
Accidente en San Luis chocó familia que volvía de Mendoza
El siniestro ocurrió en la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Balde, San Luis. El padre del menor permanece…
Escándalo de las coimas allanaron la Agencia de Discapacidad
La Justicia avanza en la investigación por presuntos retornos revelados en audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. Los procedimientos se realizaron…
Si sos el Macho de América y te vas en moto, no hables más
Juan Grabois apuntó contra José Luis Espert y lo trató de “Macho de América” en tono irónico. El dirigente de…
Sergio Massa contra Daniel Scioli, En 2013 hacía doble juego
En una entrevista con Pedro Rosemblat, Sergio Massa repasó las elecciones legislativas de 2013 y apuntó directamente contra Daniel Scioli…
Make Way ya está disponible como juego gratis en Epic Games Store
El divertido y caótico juego de carreras multijugador Make Way se suma a la promoción semanal de Epic Games Store…
Amenaza con arma en General Paz, policía apuntó a conductor
Un policía federal que estaba fuera de servicio protagonizó una amenaza con arma en General Paz. El hecho quedó grabado…
Machinarium: un clásico de puzzles ahora como juego gratis en Epic Games Store
El aclamado título independiente Machinarium se suma al catálogo de promociones de Epic Games Store y está disponible como juego…
Muertes por fentanilo chats revelan la falta de controles
Conversaciones entre empleados y jefes del laboratorio Ramallo exponen precariedad, adulteraciones y reportes falsificados. La Justicia investiga la responsabilidad por…
Segunda caravana con incidentes, reacción de los vecinos
La caminata de campaña de La Libertad Avanza en Corrientes terminó en escándalo. Karina Milei y Martín Menem tuvieron que…
Su votante es varón, joven, pobre y de poca educación
El economista de referencia del Presidente trazó un perfil polémico del electorado libertario y advirtió que el respaldo se sostiene…
Encuesta, la imagen de Milei cae detrás de Kicillof y CFK
Una nueva encuesta reveló el fuerte impacto del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El 57,9%…
Brutal pelea en Chaco, mujer le clavó un hierro en la cabeza
Una violenta discusión entre dos mujeres en la localidad chaqueña de San Martín terminó en un ataque brutal: una de…
Dead In Bermuda el juego gratis que no podés perderte
El catálogo de juegos gratuitos sigue creciendo y esta vez le toca a Dead In Bermuda, una propuesta de estrategia…
“No se hacen cargo de nada”, Cristina sobre Milei
Durante un acto de campaña encabezado por Axel Kicillof en Pilar, se difundió un mensaje grabado de Cristina Fernández de…